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الامارات | تركي آل الشيخ يبارك لمنتخب السنغال: تأهل الأفضل في المباراتين

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية ، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على تهنئة المنتخب السنغالي على الفوز بالتأهل لنهائيات كأس العالم المقامة في قطر 2022، ومواساة المنتخب المصري بعد الهزيمة.

وعلق تركي آل الشيخ عبر حسابه على الفيسبوك قائلًا: "مبروك لمنتخب السنغال وهاردلك للمنتخب المصري الشقيق … تأهل الافضل في المباراتين".

وصعد منتخب السنغال إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر على حساب مصر بعد تغلبها على منتخب الفراعنة بضربات الترجيح بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما اليوم وانتهى الوقت الأصلى بنتيجة 1-0 لصالح السنغال، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في القاهرة، ليلعب الفريقان وقتًا إضافيًا يليها ضربات ترجيح والتي انتهت لصالح السنغال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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