الامارات | تركي آل الشيخ يبارك لمنتخب السنغال: تأهل الأفضل في المباراتين

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يبارك لمنتخب السنغال: تأهل الأفضل في المباراتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على تهنئة المنتخب السنغالي على الفوز بالتأهل لنهائيات كأس العالم المقامة في قطر 2022، ومواساة المنتخب المصري بعد الهزيمة.

وعلق تركي آل الشيخ عبر حسابه على الفيسبوك قائلًا: "مبروك لمنتخب السنغال وهاردلك للمنتخب المصري الشقيق … تأهل الافضل في المباراتين".

وصعد منتخب السنغال إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر على حساب مصر بعد تغلبها على منتخب الفراعنة بضربات الترجيح بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما اليوم وانتهى الوقت الأصلى بنتيجة 1-0 لصالح السنغال، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في القاهرة، ليلعب الفريقان وقتًا إضافيًا يليها ضربات ترجيح والتي انتهت لصالح السنغال.

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