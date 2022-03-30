الامارات | تعرف إلى المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم.. 4 عربية

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم.. 4 عربية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 مارس 2022
في ما يلي المنتخبات المتأهلة حتى الآن إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم:
الدولة المضيفة: قطر
أوروبا: ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، إنكلترا، سويسرا، هولندا، البرتغال، بولندا
أميركا الجنوبية: البرازيل، الأرجنتين، الإكوادور، الأوروغواي
آسيا: إيران، كوريا الجنوبية، اليابان، السعودية
كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي): كندا
إفريقيا: غانا، السنغال، المغرب، تونس، الكاميرون
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