الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | تعرف إلى المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم.. 4 عربية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم.. 4 عربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 مارس 2022

في ما يلي المنتخبات المتأهلة حتى الآن إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم:
الدولة المضيفة: قطر
أوروبا: ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، إنكلترا، سويسرا، هولندا، البرتغال، بولندا
أميركا الجنوبية: البرازيل، الأرجنتين، الإكوادور، الأوروغواي
آسيا: إيران، كوريا الجنوبية، اليابان،
كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي): كندا
إفريقيا: غانا، السنغال، المغرب، تونس، الكاميرون

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا