الامارات | تعرف إلى المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم.. 4 عربية

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم.. 4 عربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 مارس 2022

في ما يلي المنتخبات المتأهلة حتى الآن إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم:

الدولة المضيفة: قطر

أوروبا: ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، إنكلترا، سويسرا، هولندا، البرتغال، بولندا

أميركا الجنوبية: البرازيل، الأرجنتين، الإكوادور، الأوروغواي

آسيا: إيران، كوريا الجنوبية، اليابان، السعودية

كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي): كندا

إفريقيا: غانا، السنغال، المغرب، تونس، الكاميرون

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