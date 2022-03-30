رسمياً .. رحيل كروش عن منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - أكد كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، رحيله عن الفراعنة بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم 2022 بعد الخسارة أمام السنغال بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال كيروش، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «حان الوقت أترك الراية لشخص آخر»

وأوضح كيروش: "تلقينا هدف مبكر.. بدأنا المباراة فاقدين شئ من التركيز وارتكبنا خطأ في بداية المباراة ومع درجة حرارة العالية والظروف أدت إلى الخسارة في النهاية .. وأيضا افتقدنا التركيز في بداية المباراة ما أدى لتسجيل هدف التقدم للسنغال".

وأشار كيروش: "يجب على مصر أن تبدأ من الآن التحضير إلى كأس العالم 2026"

وأضاف: "كنت أريد أن ألتقي سيسيه لكي أفوز عليه بعد خسارة نهائي كأس أمم أفريقيا.. ربما لو قد عملت 7 سنوات مثله كان الأمر اختلف".

وواصل: "هذه الليلة قدمنا كل الحلول.. ولكن يتنافس على سباق التأهل لكأس العالم أكثر من 230 دولة تسعى للتنافس للوصول إلى المونديال وفي النهاية يصل الأفضل وبالتالي هذا البطولة خاصة وفريدة من نوعها كان حلمي قيادة مصر للوصول إلى كأس العالم".