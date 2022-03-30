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ميدو: ما حدث من مصطفى غربال فضيحة

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الشارقة - اميمة ياسر - هاجم أحمد حسام ميدو مصطفى غربال الحكم الجزائري الذي أدار لقاء مصر والسنغال في إياب تصفيات كأس العالم.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مصطفى غربال لم ينفذ القانون في خمس أو 6 لعبات، جميعهم لصالح مصر".

وأضاف ميدو: "مصطفى غربال تم استدعائه لتقنية الفيديو ورفض أن يستمع لحديث حكام تقنية الفيديو، ولكن لا يعرف أنه اتفضح على الشاشة".

وختم حديثه قائلا: "اللي حصل انهاردة في لقطة الضرب من غير كورة للاعبي منتخب مصر ولم يتجه الحكم لتقنية الفيديو من أجل إشهار البطاقة الحمراء، فضيحة من مصطفى غربال".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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