ميدو: ما حدث من مصطفى غربال فضيحة

الشارقة - اميمة ياسر - هاجم أحمد حسام ميدو مصطفى غربال الحكم الجزائري الذي أدار لقاء مصر والسنغال في إياب تصفيات كأس العالم.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مصطفى غربال لم ينفذ القانون في خمس أو 6 لعبات، جميعهم لصالح مصر".

وأضاف ميدو: "مصطفى غربال تم استدعائه لتقنية الفيديو ورفض أن يستمع لحديث حكام تقنية الفيديو، ولكن لا يعرف أنه اتفضح على الشاشة".

وختم حديثه قائلا: "اللي حصل انهاردة في لقطة الضرب من غير كورة للاعبي منتخب مصر ولم يتجه الحكم لتقنية الفيديو من أجل إشهار البطاقة الحمراء، فضيحة من مصطفى غربال".