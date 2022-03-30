شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يواجه غزل المحلة وديا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى نظيره غزل المحلة، اليوم الأربعاء، في إطار استعدادات الفريق البترولى لاستكمال منافسات الدورى العام، بعد انتهاء فترة التوقف الدولى التي يخوض خلالها منتخبنا الوطنى التصفيات الأفريقية الحاسمة والمؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويسعى حلمى طولان، المدير الفني لفريق إنبى، لتجهيز لاعبيه وعلاج الأخطاء الفنية التي وقعوا فيها خلال الفترة الماضية وتسببت فى نزيف الفريق البترولى للنقاط قبل مواجهة طلائع الجيش في المباراة المقرر لها 14 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.

من جانبه دعم أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بناديه، مشيرا إلى أنه مدرب مخضرم قائلا، "حلمي طولان مدرب رائع ومخضرم ودعمناه بقوة الفترة الأخيرة، ويحقق نجاحات جيدة فى قيادة الفريق البترولى".

وأضاف رئيس نادي إنبي، "لجنة الكرة فى إنبي هدفها ترتيب احتياجات الفريق الأول، ونريد أن تكون هوية إنبي بها 10 أو 15% من قطاع الناشئين، هدفنا في إنبي تصدير اللاعبين وكذلك المدربون أريد تطوير المدرب نفسه بأفكار خاصة".

وكشف رئيس نادي إنبي حقيقة عروض ضم جون إيبوكا ومحمود جاد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، قائلا: "لم نتلق أي عروض رسمية أو شفوية، سواء لجون إيبوكا أو لمحمود جاد".

وأضاف الشريعى: "الثنائي من القوام الأساسي، وجون إيبوكا أحد نجوم إنبي هذا الموسم، ومستمر مع الفريق، وبطولة كأس الرابطة جعلتنا نكتشف العديد من اللاعبين والبطولة مهمة للغاية لاكتشاف المواهب واللاعبين".