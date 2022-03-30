شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سبورتنج يهزمن الصيد ويتأهلن إلى نهائى دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره الصيد بنتيجة 3 /2 فى فاصلة جولات بلاى أوف دور قبل نهائى دورى سيدات الكرة الطائرة، الذى يقام على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة للموسم المحلى 2021/2022، ليتأهلن إلى النهائى.

ويلتقى سبورتنج فريق الأهلى فى النهائى، حيث يتأهل الفريق الفائز بمباراتين إلى الدور النهائى مباشرة، بينما يتنافس الخاسر على المركز الثالث.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة أول جولة فى دور البلاى أوف لقبل نهائى دورى الرجال يوم 30 مارس الجارى بلقاءى الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش، والأهلى مع الزمالك، فى الثامنة مساء، بينما تقام الجولة الثانية فى اليوم التالى بلقاءي طلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى، وللزمالك مع الأهلى.

وفى حال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة على نفس الصالة يوم 1 أبريل، ويتأهل الفريق الفائز بمباراتين إلى الدور النهائى، بينما يلعب الخاسر على المركز الثالث، وشهدت منافسات بلاى أوف دور الثمانية فوز الأهلى على هليوبوليس بمواجهتين والزمالك على سموحة.