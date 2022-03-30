شكرا لقرائتكم خبر عن ركلات الترجيح تحرم 5 فراعنة من الصعود للمونديال للمرة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع منتخب السنغال تذكرة التأهل لكأس العالم 2022 على حساب مصر بعد مباراة ماراثونية في الدور الفاصل للتصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة.

سجل بولاي ديا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 3 ليفوز منتخب السنغال 1-0 في إياب الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ويعوض خسارته ذهابا بنفس النتيجة في استاد القاهرة.

امتد اللقاء لأشوط الإضافية، واستمرت الإثارة في ركلات الترجيح، التي ابتسمت للمرة الثانية على التوالي للمنتخب السنغالي أمام نظيره المصري، بعدما توج بلقب كأس الأمم الأفريقية بالسيناريو ذاته أمام قبل شهرين عد انتهاء المباراة حينها بالتعادل السلبي.

وتفوق أسود التيرانجا في ركلات الترجيح بنتيجة (3-1)، حيث أضاع كاليدو كوليبالي وساليو سيس أول ركلتين، قبل أن يسجل إسماعيلا سار، بامبا ديانج ثم ساديو ماني ركلة التأهل.

أما منتخب مصر فقد أضاع نجماه محمد صلاح وأحمد سيد زيزو أول ركلتين، قبل أن يسجل عمرو السولية الركلة الثالثة، ويهدر مصطفى محمد الركلة الرابعة.

وحرمت ركلات الترجيح خمسة لاعبين من تكرار تذوق حلاوة التأهل للمونديال بعدما نجحوا فى الصعود لكأس العالم مرة واحدة بعد التغلب على الكونغو فى المباراة التي جرت على استاد برج العرب في 2017.

وسبق لخمسة لاعبين فقط التأهل لكأس العالم في مباراة مصر والكونغو بالجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأخيرة للمونديال عن أفريقيا وهم: "محمد صلاح، محمود حسن ترزيجيه، رامي ربيعة، علي جبر، محمد النني" وفشلوا فى تكرار هذا الإنجاز بالخسارة مع الفراعنة أمام السنغال.

وجاءت قائمة كيروش في مباراة السنغال فى داكار كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحى، وخط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، على جبر، رامي ربيعة، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح، وخط الوسط: حمدى فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، أفشة، وخط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، تريزيجيه.