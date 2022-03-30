شكرا لقرائتكم خبر عن مانى: فخور بتحقيق حلم التأهل لمونديال قطر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ساديو مانى، نجم منتخب السنغال المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي، أنه فخور بتحقيق حلم التأهل لمونديال قطر 2022.

وقال مانى فى تصريح لقناة أون تايم سيورتس: "حلم الوصول للمونديال كان يراودنى كثيرا وسعيد بتحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية من قبله".

وحسم منتخب السنغال التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر عقب الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح في المباراة التى جمعتهما على استاد عبد الله واد "ديامينياديو"، ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

وانتهى الوقت الأصلي بفوز السنغال بهدف نظيف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة، ولعب الفريقان شوطين إضافيين انتهى بنفس النتيجة، قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل إلى مونديال قطر.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح عمرو السولية، وأهدر للفراعنة محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، فيما سجل لمنتخب السنغال إسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني، وأهدر من لاعبي أسود التيرانجا كاليدو كوليبالي وساليو سيس.