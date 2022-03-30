شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والإمارات توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك ودعم الشباب المصري والعربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وشما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب بالإمارات نائبة رئيس مركز الشباب العربي، مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ومركز الشباب العربي بدولة الإمارات.

جاء ذلك على هامش الاجتماع العربي للقيادات الشابة، والذي يعقد للمرة الأولى على هامش القمة العالمية للحكومات بإكسبو دبي، برعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مركز الشباب العربي.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون المشترك في عدة مجالات والتي من بينها التعاون في المشروعات والبرامج والمبادرات المشتركة التي تحقق فائدة للشباب العربي بصفة عامة والشباب المصري بصفة خاصة وتشجيع الشباب في الوطن العربي على المشاركة المجتمعية الهادفة وتبادل الأفكار والخبرات في إطار تمكين الشباب العربي مثل مشروع "فنون الشباب العربي"، وغيرها من المشاريع التي تنظمها الوزارة ، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، ومبادرة حلول شبابية التي ينظمها المركز والزمالة التقنية وغيرها من المشاريع.

وأضاف أن المذكرة تهدف أيضا التعاون في حث الشباب على الاشتراك في منصة أبحاث الشباب العربي ونشر بحوثهم عليها، وكذا التعاون في تأسيس مختبر عربي لابتكار السياسات الشبابية تستضيفه وزارة الشباب والرياضة في مصر ويدعمه المركز وذلك لإعداد الدراسات وأوراق العمل والسياسات المشتركة في مجال تمكين الشباب العربي وإعداد مؤشر عالمي للشباب يقيس مدى اهتمام الدول بقطاع الشباب وآليات تمكينه ووجود سياسة وطنية للشباب بتلك الدول والعوامل المؤثرة والداعمة لقطاع الشباب في الدول- من خلال مبادرة القيادات الدبلوماسية العربية الشابة.

وقال صبحي: "سيتم وفقا لمذكرة التفاهم تنفيذ لقاءات واجتماعات شبابية مشتركة عبر كافة الطرق والإمكانيات المتاحة للطرفين بشكل دوري في شتى المبادرات المناسبة وتبادل الأفكار والخبرات بشكل دوري، علاوة على التعاون في تبادل الخبرات في تصميم وتطوير نموذج مركز الشباب في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة في مصر".

حضر مراسم التوقيع السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية ، والدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، والدكتور مصطفى مجدي معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، وفيصل غسال مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، وعدد من ممثلي مركز الشباب العربي.