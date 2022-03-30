شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش: يجب على مصر البدء من الآن فى التحضير لكأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، إنه يجب على مصر التحضير من الآن لبطولة كأس العالم المقبلة 2026 بعد ضياع حلم مونديال قطر.

وأضاف كيروش خلال المؤتمر الصحفى للمباراة: "كل شيء انتهى وليس لدى شيء أقوله سوى بعض الكلمات الجميلة للاعبين، أهنأهم على المباراة التي لعبوها، وكذلك لاعبى السنغال على المباراة الكبيرة". وتابع كيروش: "لا يجب أن ننسى أن السنغال ستمثل أفريقيا وأتمنى أن تقدم شيئا جيدا".

وواصل: "لقد شاهدتم بنفسكم اللاعبون في خمس دقائق تلقوا هدفا مبكرا رغم بدايتهم القوية، ولأسباب كثيرة بدأنا المباراة فاقدين التركيز وارتكبنا أخطاء فى البداية، وكذلك درجة الحرارة العالية وهذه ظروف محيطة بالمباراة أدت إلى الخسارة فى النهاية".

وأكمل كيروش: "مصر يجب أن تبدأ مرحلة جديدة والتفكير فيما هو قادم في كأس العالم المقبلة، ولم أقل إنى من أفضل مدربى العالم وبالتأكيد كنت أريد أن ألتقى سيسيه لكى أفوز عليه بعد خسارة أفريقيا، ولكن ربما لو عملت مثله 7 سنوات مع مصر كان الأمر اختلف".