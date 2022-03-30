شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش: حان الوقت لتسليم راية قيادة المنتخب لشخص آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، عن حزنه لعدم تحقيق حلم التأهل بالمنتخب المصرى لكأس العالم، قائلاً: "كنت أتمنى أن أصعد بالفراعنة لكأس العالم، ولكن الحلم انتهى".

وأضاف كيروش فى المؤتمر الصحفى، أنه حان الوقت للرحيل وتسليم الراية لشخص آخر يتولى قيادة منتخب مصر فى الفترة المقبلة.

وحسم منتخب السنغال التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر عقب الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة في المباراة التي جمعتهما على استاد عبد الله واد "ديامينياديو"، ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

وانتهى الوقت الأصلي بفوز السنغال بهدف نظيف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة، ولعب الفريقان شوطين إضافيين انتهى بنفي النتيجة، قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل إلى مونديال قطر.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح عمرو السولية وأهدر للفراعنة محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، فيما سجل لمنتخب السنغال إسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني، وأهدر من لاعبي أسود التيرانجا كاليدو كوليبالي وساليو سيس.