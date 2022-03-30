شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي يودع بطولة بريطانيا للاسكواش من الدور التمهيدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الدور التمهيدي الثاني بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها المملكة المتحدة خلال الفترة بين 28 مارس الجارى وحتى الثالث من أبريل المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 168 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وتعد بطولة بريطانيا واحدة من أقدم البطولات في لعبة الاسكواش.

وشهد هذا الدور العديد من المفاجآت كان أبرزها خروج محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميا، مبكرا من البطولة وجاءت نتائج المصريين كالتالي:

هزيمة محمد الشوربجي أمام الألماني رفائيل كاندرا بنتيجة3-2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 4-11, 11-6, 7-11, 11-5, 11-5.

فوز هانيا الحمامي على منافستها كيندي ميرلو بنتيجة3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-7, 11-5 .

فوز مصطفى عسل على منافسه فارس الدسوقي بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-9, 8-11, 11-5, 8-11, 11-7.

فوز علي فرج على منافسه نيك وال بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-5, 12-10.

فوز نوران جوهر على الماليزية سيفا سيفنجاري بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 7-11, 11-5, 11-7.

فوز فريدة محمد على منافستها هولي نوتون بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8, 4-11, 11-9, 11-8.

فوز مروان الشوربجي على منافسه تود هارتي بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 4-11, 8-11, 11-5, 11-9, 11-7.

فوز نور الطيب على منافستها نادين شاهين بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-5, 11-7.

فوز روان العربي على منافستها هنا رمضان وجاءت نتيجة 3-1 الأشواط كالتالي: 5-11, 14-12, 11-8, 11-7.

هزيمة يوسف إبراهيم أمام دييجو إلياس بنتيجة3-2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 4-11, 11-5, 11-4, 11-4 .

فوز مازن هشام على منافسه محمد الشربيني بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-5, 11-8.

هزيمة عمر مسعد أمام منافسه باتريك روني بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-5, 9-11, 11-7.

فوز كريم عبد الجواد على منافسه جريجور باركر بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8, 8-11, 11-7, 11-13, 11-4.

فوز طارق مؤمن على منافسه إيان يو نج بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-7, 11-8, 11-9.

فوز ندى عباس على منافستها دانييل لوترينو بنتيجة3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-4, 11-8, 12-10.

فوز يوسف سليمان على منافسه أدريان والر بنتيجة3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 13-11, 11-9.

هزيمة سلمى هاني أمام الهندية جوشنا تشينابا بنتيجة3-2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 2-11, 15-13, 9-11, 11-5, 11-6.

هزيمة مصطفى السرتي أمام منافسه جريجور مارش بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 11-1.