ماذا قالت صحف العالم عن استهداف لاعبي مصر بـ"الليزر" أمام السنغال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سلطت الصحف العالمية الضوء على ركلة الجزاء التي أهدرها محمد صلاح قائد منتخب مصر، أمام منتخب السنغال في الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وودع منتخب مصر تصفيات كأس العالم بعد نهاية مباراتي الذهاب والعودة بالتعادل (1-1) في المجموع، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للسنغال بنتيجة (3-1).

ونرصد في السطور التالية ما كتبت الصحف عن "طوفان الليزر":

ذا صن

قالت الصحيفة الإنجليزية إنه تم استهداف محمد صلاح والمنتخب المصري بواسطة الليزر خلال مباراتهم الحاسمة ضد السنغال، وخسر "الفراعنة" مكانهم في مونديال قطر بطريقة مفزعة.

وأضافت أن لاعبي منتخب مصر اضطروا إلى التعامل مع مصدر إلهاء كبير خلال المباراة بسبب مشجعي أصحاب الأرض، حيث تعرض صلاح مع بقية زملائه لأشعة الليزر في أعينهم طوال المباراة.

وأشارت إلى أنه في كل مرة كان ترصد فيها الكاميرات لقطة مقرّبة لأحد لاعبي مصر، كانت هناك أضواء خضراء تومض على وجوههم، كما تسبب التشويش المتعمد للاعبي المنتخب المصري بالليزر في إهدار ثلاث ركلات ترجيح.

ديلي ميل

قالت الصحيفة الإنجليزية إن الليزر الذي سُلط على محمد صلاح أثناء تقدمه لتنفيذ ركلة الجزاء ساهم في مضايقة النجم المصري وكان سبباً في إهداره لركلة الجزاء الأولى لمنتخب بلاده.

وأضافت أن لاعبو منتخب مصر اضطروا لتحمل استهدافهم بعشرات من آشعة الليزر من مشجعي أصحاب الأرض، ووصل الأمر إلى ذروته إلى ركلات الترجيح حين اضطر صلاح لمحاولة التركيز ولم يكن إهداره للركلة الأولى مفاجئًا.

وأشارت إلى منتخب مصر خسر ركلات الترجيح للمرة الثانية على التوالي أمام السنغال بعد الحسرة التي تعرضوا لها في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية في وقت سابق من هذا العام.

أوليه

قالت الصحيفة الأرجنتينية إن استضافة السنغال لمباراة الحسم على أرضه منح الفريق ميزة كبيرة، ليس بسبب دعم الجمهور بالتحديد، ولكن بسبب الأضواء المزعجة لأشعة الليزر التي أطلقها المشجعون السنغاليون على اللاعبين المصريين.

وأضافت أن أضواء الليزر التي كانت تُسلط بشكل متزايد في وجه محمد صلاح ورفاقه أصبحت لا تُطاق، خاصة ضد حارس المرمى محمد الشناوي الذي سبق أن أُلقيت عليه زجاجات مياه في بداية المباراة.

واشارت إلى أن الجزء الأسوأ كان في ركلات الترجيح، حيث كان هناك وابل من الأضواء ضد جميع اللاعبين المصريين، وتأثروا بشكل واضح بآشعة الليزر.

ميرور

قالت الصحيفة الإنجليزية إنه تم استهداف محمد صلاح بالليزر قبل إهدار ركلة الجزاء الأولى مع وداع منتخب مصر تصفيات المونديال.

وأضافت أن قائد منتخب مصر سدد ركلة الجزاء فوق العارضة بينما كان يواجه وابلا من الليزر من الجمهور السنغالي.

وأشارت إلى أن منتخب الفراعنة خسروا ركلات الترجيح في النهاية أمام السنغال.