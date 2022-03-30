مدرب السنغال: الفريق الأفضل هو من تأهل للمونديال.. والشعب هو البطل رقم 1

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني لمنتخب السنغال، أليو سيسيه، إنه يرى أن الفريق الأفضل في الملعب اليوم هو من فاز وتأهل للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم.

وأضاف سيسيه، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"الشعب السنغالي هو البطل رقم 1 في هذا التأهل وأُهديه التأهل وأهدي التأهل للمشجعين الذي قدموا للملعب قبل اللقاء بثماني ساعات ومنحناهم السعادة في النهاية وأشكرهم كثيرًا ولو بإمكاني الذهاب لكل منزل بالسنغال لأشكرهم لفعلت ذلك".

وأتم المدير الفني للمنتخب السنغالي تصريحاته بقوله:"الجميع كان نسيجًا واحدًا ولايوجد شيء قادر على إيقافنا، نشكر كل من ساندنا ومن انتقدنا فالانتقاد جزء من اللعبة، واليوم نتأهل لكأس العالم بقطر".

وخطف المنتخب السنغالي بطاقة التأهل للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم بالفوز أمام المنتخب الوطني بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 1 بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بهدف نظيف للسنغال.