بالفيديو والصور.. إلقاء حجارة وتأمين صلاح.. ماذا حدث للمنتخب المصري في السنغال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تعرض المنتخب المصري بجانب جماهيره لعدة أزمات سواء قبل مواجهة المنتخب السنغالي أو خلال أحداث المباراة التي جاءت ضمن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وأهدر المنتخب المصري فرصة الوصول للمونديال رغم الفوز في الذهاب على ملعب "استاد القاهرة" بنتيجة (1-0)، إلا أن المنتخب السنغالي رد في الإياب وحقق نفس النتيجة لتتجه المباراة للأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح التي جاءت لصالح "أسود التيرانجا" بنتيجة (3-1).

وبخلاف النتيجة، إلا أن جماهير المنتخب تعرضت لإلقاء بالحجارة خلال التوجه إلى ملعب المباراة "عبد الله واد" من بعض الجماهير السنغالية.

هذه الأزمة ليست الأولى، حيث قامت الجماهير السنغالية بوضع لافتات مسيئة ضد النجم المصري وقائد منتخب "الفراعنة" محمد صلاح.

تصرف الجماهير السنغالية وجد رد فعل من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي أصدر بيانًا رسميًا، ليعلن من خلاله تقديم شكوى رسمية ضد الاتحاد الغاني سواء للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". طالع التفاصيل

وتعرض محمد الشناوي أيضًا لإلقاء بزجاجات المياه عليه خلال فترة الإحماء قبل المباراة أو خلال أحداث اللقاء. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وبعد نهاية المباراة، رصدت عدسات التليفزيون تواجد أفراد أمن خاص للنجم المصري محمد صلاح في ظل مضايقات من جانب جماهير السنغال. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا