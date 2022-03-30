كيروش يعلن رحيله عن منتخب مصر.. ويؤكد: سأترك المهمة لشخص آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أن المنتخب السنغالي سيكون خير ممثلًا للقارة الأفريقية في كأس العالم 2022 بقطر.

وأشار كيروش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد لقاء مصر والسنغال، إلى أنه قرر "ترك الراية لشخص آخر يتولى المهمة"، حسبما وصف.

وقال كيروش: "خسرنا التأهل إلى كأس العالم للأسف، كل شيء انتهى، لا يوجد الكثير لأقوله، فقط بعض الكلمات الجميلة للاعبين واهنئهم على المباراة التي خاضوها".

وأكمل: "السنغال ستمثل أفريقيا في كأس العالم، وأتمنى أن يكون أداءهم جيد، عليهم ألا ينسوا أنهم سيمثلون مصر وأفريقيا كلها في البطولة".

وضاف: "وصلنا إلى ركلات الترجيح، وأعتقد أن جماهير السنغال عانت بعض الشيء بسببنا، لكننا نلعبنا مباراة رائعة".

وأردف: "تلقينا هدف مبكر، ولكن رغم ذلك لعبنا مباراة قوية، بدأنا اللقاء فاقدين التركيز نوعًا ما وارتكبنا خطأ، ومع درجة الحرارة العالية، هذه الأشياء ليست مبررات لكنها ظروف محيطة بالمباراة وأدت لخسارتنا".

وأوضح: "مصر عليها أن تبدأ مرحلة جديدة والتحضير لما هو قادم من أجل التأهل إلى كأس العالم 2026".

واستطرد: "لم أقل أنني أفضل مدرب في العالم، بعد كأس الأمم كنت أريد أن ألتقي مع أليو سيسيه لأفوز عليه لكن ذلك لم يحدث، ربما لو عملت مع مصر لمدة سبع سنوات كما حدث معه في السنغال لكنت حققت الفوز".

واختتم: "كنت أتمنى أن أصل بمصر إلى كأس العالم، لكن سيسيه هو من قاد السنغال إلى البطولة، والآن عليّ أن أترك الراية لشخص آخر يتولى المهمة".