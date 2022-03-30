كيروش: الحلم انتهى.. وفخور بكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علّق البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، على الخسارة أمام منتخب السنغال في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022 بالإشارة إلى أن الحلم انتهى.

ونشر كيروش تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عقب نهاية المباراة قال فيها: "انتهى الحلم، حاولنا بذل قصارى جهدنا ولكنه لم يكن كافيا اليوم".

وأضاف: "من أعماق قلبي أعرب عن امتناني لاتحاد الكرة المصري على شرف تديربي للمنتخب الوطني".

وتابع: "إلى كل لاعبي فريقي والطاقام الفني أعرب عن تقديري وشكري لكم، ستكونون دائما في قلبي".

وأكمل: "لقد كان امتيازًا لي أن أعمل وأن أحصل على المساعدة من قبل مثل هؤلاء المحترفين الأكفاء والأصدقاء الرائعين".

وأتم كيروش قائلا: "بدونكم لن يكون هناك شيء ممكن بالنسبة لي في حياتي، أنا فخور جدا بكم يا شباب، أطيب أمنياتي وامتناني الكبير لجميع المشجعين المصريين، إلى المستقبل".

وحجز المنتخب السنغالي مقعده في بطولة كأس العالم 2022 بقطر إثر فوزه على مصر 3-1 بركلات الترجيح في إياب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة للمونديال.

يذكر أن عقد كيروش انتهى مع منتخب مصر، لكن رحيله لا يزال غير محسوم وفقا لما صرح به مصدر مسؤول من الاتحاد المصري لكرة القدم.