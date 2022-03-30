أول تعليق من وزير الرياضة بعد فشل منتخب مصر في التأهل لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن منتخب مصر يجب أن ينهض ويعود بشكل سريع، مشيراً إلى أنه لا يجب هدم ما تم بناؤه.

وفشل منتخب مصر في التأهل لكأس العالم 2022، بعد الخسارة أمام منتخب السنغال، بركلات الترجيح بنتيجة (3-1).

وقال أشرف صبحي في تصريحات أُذيعت على قناة "صدى البلد" "الجميع حزينون ولكننا غير مكسورين، ولدينا لاعبين صغار في السن، يجب أن ننهض وأن نعود بشكل سريع ولدينا كأس أمم أفريقيا العام المقبل".

وأضاف: "لا نريد أن نهدم ما تم بناؤه، والأمور كانت صعبة من الجماهير والمعاملة".

واختتم وزير الرياضة: "يجب أن نحافظ على هذا المنتخب وننظر للمستقبل وجميع اللاعبين أدوا ما عليهم".