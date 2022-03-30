المغرب يحصد بطاقة التأهل للمونديال برباعية في شباك الكونغو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حصد المنتخب المغربي بطاقة التأهل للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022 بعد الفوز برباعية مقابل هدف أمام نظيرها الكونغو الديمقراطية التي يقودها الأرجنتيني هيكتور كوبر، مساء اليوم الثلاثاء ضمن إياب الجولة الختامية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وتقدّم منتخب المغرب مبكرًا بالتحديد عقب مرور 21 من عمر الشوط الأول بهدف سجله لاعبه عزي الدين أوناهي قبل أن يُسجل طارق تيسودالي الهدف الثاني بالدقيقة 45+7.

عاد أوناهي لتسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 54 ثم سجل أشرف حكيمي الهدف الرابع بالدقيقة 69 قبل أن يُقلص بين مالانجو النتيجة بهدف للكونغو الديمقراطية في الدقيقة 77.

وكانت مباراة الذهاب التي استضافتها الكونغو الديمقراطية قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتُعد هذه هي المرة السادسة التي تشهد تأهل منتخب المغرب لبطولة كأس العالم.