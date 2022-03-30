منتخبا المغرب وتونس يتأهلان إلى نهائيات كأس العام في قطر

ضرب منتخب أسود الأطلس المغربي بقوة وصعد إلى كأس العالم 2022 في قطر، عقب فوزه على ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية بأربعة أهداف مقابل هدف الثلاثاء في مواجهة الإياب ضمن الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية.



وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل (1-1).



ودانت السيطرة والمبادرة تماماً للمنتخب المغربي مع دقائق المباراة الأولى حيث سجل عز الدين اوناحي هدف التقدم في الدقيقة 21 قبل أن يحرز طارق تيسودالي الهدف الثاني في الدقيقة 45.



وفي الدقيقة 54 عاد أوناحي وأحرز ثالث أهداف منتخب أسود الأطلس، وفي الدقيقة 69 جاء الدور على أشرف حكيمي نجم المغرب وباريس سان جيرمان الفرنسي، ليحرز الهدف الرابع وسط أجواء احتفالية في مركب محمد الخامس الذي استضاف أحداث المباراة.



وفي الدقيقة 77 أحرز بين مالانغا هدف الشرف للكونغو الديمفراطية.



وهذا هو التأهل السادس للمنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم وكانت أفضل نتائجه التأهل إلى ثمن النهائي من مونديال 1986 في المكسيك.



وفي مباراة أخرى، تأهل المنتخب التونسي إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر إثر تعادله الثلاثاء على أرضه مع ضيفه المالي من دون أهداف مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدف دون مقابل في باماكو.



ونجح "نسور قرطاج" في قيادة المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "حمادي العقربي" في رادس ضمن إياب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى المونديال، إلى بر الأمان لتتأهل تونس إلى نهائيات المونديال للمرة السادسة في تاريخها.



وكان موسى سيساكو لاعب مالي سجّل بالخطأ هدف الفوز لتونس في مباراة الذهاب.

