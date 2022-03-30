البرتغال تنهي مغامرة مقدونيا الشمالية وتتأهل وبولندا تحسم الصعود

أنهت البرتغال مغامرة مقدونيا الشمالية بالفوز عليها بهدفين دون مقابل الثلاثاء في نهائي المسار الثالث من الملحق الأوروبي لتبلغ نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.



على معلب "دراغاو" في بورتو، سجّل برونو فيرنانديش هدفي المباراة في الدقيقتين 32 و65 على التوالي لتتأهل البرتغال إلى النهائيات للمرة الثامنة في تاريخها والسادسة تواليًا.



وكانت مقدونيا الشمالية فجّرت مفاجأة مدوية بإطاحتها إيطاليا في نصف نهائي المسار الثالث بالفوز عليها بهدف في الوقت القاتل، في حين تخطت البرتغال تركيا بالفوز عليها 3-1.



وفي مباراة أخرى، صعد المنتخب البولندي إلى نهائيات كأس العالم عقب فوزه على ضيفه منتخب السويد بهدفين نظيفين في الدور النهائي من المسار الثاني ضمن الدور الحاسم من التصفيات الأوروبية.



وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين بالتعادل بدون أهداف وفي الشوط الثاني كانت الغلبة تماماً لأصحاب الأرض عقب تمكن نجم المنتخب البولندي وهدافه روبيرت ليفاندوفيسكي من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 49 قبل أن يسجل بيوتر زيلينسكي الهدف الثاني في الدقيقة 72.



وهي المشاركة التاسعة للمنتخب البولندي في النهائيات العالمية علماً بأن ظهوره الأول في المونديال كان في فرنسا عام 1938 وأفضل مشاركاته كانت في بطولتي 1974 و1982 عندما حصل على المركز الثالث.



(وكالات)