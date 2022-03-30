الامارات | إيقاف مدافع المنتخب شاهين عبدالرحمن 4 مباريات وتغريمه 200 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مدافع المنتخب شاهين عبدالرحمن 4 مباريات وتغريمه 200 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أمس، معاقبة لاعب نادي الشارقة والمنتخب الوطني شاهين عبدالرحمن، بالإيقاف أربع مباريات رسمية، وتغريمه 200 ألف درهم، لمخالفات إدارية وفنية، أبرزها مغادرته معسكر المنتخب مرتين، وذلك قبل مباراته الأخيرة أمام العراق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحققت اللجنة مع اللاعب عبر تقنية الفيديو عن بعد، واستمعت إلى إفاداته في هذا الخصوص قبل إصدار قرارها.

وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، قد استدعى شاهين عبدالرحمن إلى قائمة المنتخب قبل مواجهة العراق الأخيرة، ضمن الجولة التاسعة في الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، علماً أن اتحاد الكرة كان قد أعلن إيقاف اللاعب لأسباب إدارية وفنية واستبعاده من المعسكر الأخير للمنتخب الذي أقيم في دبي، قبل أن تتم إحالته إلى لجنة الانضباط للتحقيق معه.

ويأتي إيقاف اللاعب قبل مواجهة مهمة لفريقه الشارقة أمام الهلال السعودي، في الثامن من الشهر المقبل، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية.

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