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الامارات | مؤتمر صحافي لكشف تفاصيل كأس منصور بن زايد لكرة القدم

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أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحافي لكشف تفاصيل كأس منصور بن زايد لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2022»، عقد مؤتمر صحافي، في الـ12 ظهر اليوم، بفندق قصر الإمارات بأبوظبي، للكشف عن تفاصيل البطولة. وسيتحدث رئيس اللجنة المنظمة راشد العامري، عن التفاصيل والفرق المشاركة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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