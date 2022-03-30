الامارات | مؤتمر صحافي لكشف تفاصيل كأس منصور بن زايد لكرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2022»، عقد مؤتمر صحافي، في الـ12 ظهر اليوم، بفندق قصر الإمارات بأبوظبي، للكشف عن تفاصيل البطولة. وسيتحدث رئيس اللجنة المنظمة راشد العامري، عن التفاصيل والفرق المشاركة.

محمد يوسف

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