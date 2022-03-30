الامارات | مؤتمر صحافي لكشف تفاصيل كأس منصور بن زايد لكرة القدم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحافي لكشف تفاصيل كأس منصور بن زايد لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2022»، عقد مؤتمر صحافي، في الـ12 ظهر اليوم، بفندق قصر الإمارات بأبوظبي، للكشف عن تفاصيل البطولة. وسيتحدث رئيس اللجنة المنظمة راشد العامري، عن التفاصيل والفرق المشاركة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App