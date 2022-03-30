الامارات | أروابارينا: الفوز على كوريا بداية انطلاق منتخب الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: الفوز على كوريا بداية انطلاق منتخب الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مدرب المنتخب الوطني، الأرجنتيني رولفو أروابارينا، أنه سعيد للغاية بالروح القتالية العالية التي أظهرها لاعبو المنتخب وحققوا من خلالها الفوز على كوريا الجنوبية بهدف اللاعب حارب عبدالله، ما قاد المنتخب للتأهل للعب في الملحق المؤهل لكأس العالم 2022، مشيراً إلى أنهم واجهوا خصماً قوياً، مشدداً على أن الفوز في هذه المباراة يجب أن يكون بداية انطلاقة لمنتخب الإمارات نحو الأفضل في المرحلة المقبلة، مشيداً بالمجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعبون خلال المباراة.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقب المباراة: «نملك عدداً كبيراً من اللاعبين المميزين ونحتاج للعمل معهم لفترة أطول، ويجب ألّا يتوقف العمل عند نتيجة المباراة، وما حدث أمام كوريا يعد هو البداية بالنسبة للمنتخب».

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