الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغيير

يترقب مراقبون قيام اتحاد لعبة جماعية بإجراء تغييرات إدارية جديدة، في إطار مشروع الهيكلة الإدارية الجديدة، التي يطبقها الاتحاد المعني.

تصريحات

طلب إداري لفريق ينافس في الدرجة الأولى، من «الإعلاميين» التوجه لإدارة النادي، للحصول على التصريحات الخاصة بتحسن حظوظ الفريق في المنافسة على الصعود، ولا يريد أن يحسب النجاح له شخصياً، إذ يعتقد أنه ظهر في الإعلام بما فيه الكفاية.

دعوة

يشعر لاعب دولي مقيم، يلعب في دوري أدنوك للمحترفين، بالانزعاج من عدم دعوته من قبل اتحاد بلده لتمثيل منتخبه، على الرغم من تقديمه مستوى مميزاً في الموسم الحالي، ويعتقد أن ذلك لا يرتبط به شخصياً، بل لأن الفريق الذي يلعب له لا يحتل مركز جيداً في جدول الترتيب.

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