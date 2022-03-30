الامارات | بند في عقد كيروش يقيله من تدريب المنتخب المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن بند في عقد كيروش يقيله من تدريب المنتخب المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل اعلام مصرية عن إقالة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش من تدريب المنتخب المصري بعد فشله في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 إثر الهزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح في الجولة الحاسمة من تصفيات المونديال.

وقال موقع "بطولات" المصري إن عقد كيروش ينص على أنه حال عدم التأهل إلى نهائيات كأس العالم يُلغي تلقائيًا، وبموجب البند المذكور في عقد كيروش، فإن فترة تولي المدرب البرتغالي مهمة تدريب منتخب مصر قد انتهت.

يذكر أن منتخب مصر خسر بطولة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون قبل نحو شهرين بعد هزيمة على يد السنغال في مباراة النهائي.

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