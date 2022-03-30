الامارات | تونس تحلق بنسورها نحو المونديال بهدف "غير طبيعي"!

شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحلق بنسورها نحو المونديال بهدف "غير طبيعي"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لحق المنتخب التونسي لكرة القدم بقافلة المتأهلين إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر اثر تعادله السلبي مع نظيره المالي اليوم الثلاثاء في إياب الدور النهائي للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وكان المنتخب التونسي فاز 1 / صفر على نظيره المالي في عقر داره ذهابا يوم الجمعة الماضي ليتأهل نسور قرطاج إلى المونديال بالفوز 1 / صفر في مجموع المباراتين، مما يعني أنه استفاد كلياً من الهدف العكسي غير الطبيعي الذي احرزه لاعب مالي بالخطأ في مرماه إثر تسديدة معادة بقوة الى حارس المرمى!.

وحجز المنتخب التونسي بهذا بطاقة التأهل الرابعة من التصفيات الأفريقية إلى المونديال القطري.

وأصبح المنتخب التونسي الفريق رقم 25 الذي يحجز مقعده في المونديال القطري بعد المنتخب القطري ممثل البلد المضيف ومنتخبات ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا وهولندا والبرتغال وبولندامن القارة الأوروبية والبرازيل والأرجنتين والإكوادور وأوروجواي من أمريكا الجنوبية وإيران وكوريا الجنوبية واليابان والسعودية من آسيا والمنتخبين الغاني والسنغالي من أفريقيا.

ويخوض المنتخب التونسي المونديال للنسخة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه علما بأن الفريق لم ينجح من قبل في اتجتياز دور المجموعات بأي من مشاركاته الخمسة السابقة في المونديال.

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