ميدو: لا نستحق التأهل لكأس العالم .. وزير الشباب: قدر الله وما شاء فعل .. أحمد موسى: إتعرضنا لإرهاب

الشارقة - اميمة ياسر - علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي ضياع حلم التأهل إلى كأس العالم 2022 اثر الهزيمة علي يد السنغال بضربات الترجيح في إياب المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وكتب وزير الرياضة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي :" الحمد لله. قدر الله وما شاء فعل".

و تأهل منتخب السنغال للمرة الثالثة لكأس العالم بعد الفوز على مصر بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت على ملعب "عبدالله واد" بداكار، في إياب المرحلة الفاصلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

أولادنا اتعرضوا لضغوط

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بأداء لاعبي المنتخب الوطني في مباراة العودة أمام نظيره السنغالي بالعاصمة السنغالية دراكار، مستنكرًا انحياز حكم اللقاء مصطفى غربال، لأسود التيرانجا على حساب الفراعنة.

وقال موسى منفعلاً، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الحكم منحاز تمامًا «وصلاح عمره ما بيضيع، وأولادنا اتعرضوا لضغوط، عمر جابر اتضرب، ولم يكن هناك تحركًا من جانب الحكم الذي لم يوفر أي حماية لمنتخبنا».

وأضاف موسى، أن حكم المباراة جامل السنغال بفجاجة على حساب المنتخب الوطني «وهذا الحكم لا يستحق أن يحكم مثل هذه المباريات، ولنا أخطاء واضحة، ولم يذهب للفار».

وتابع أن أبطال المنتخب الوطني أدوا ما عليهم رغم انحياز الحكم بشكل كامل «حكم يحكم ساحة شعبية ميحكمش مباراة توصل لكأس العالم»، مؤكدًا أن الفراعنة تعرضوا لضغوط، وكان هناك لافتات عنصرية من قبل الجمهور السنغالي الذي شوشر على النشيد الوطني المصري.

وأوضح أنه «حصل إرهاب لمنتخبنا؛ الأتوبيس ماشي وحواليه إرهاب من الجمهور»، مؤكدًا أن السفيرة المصرية في السنغال «السفيرة معملتش حاجة ولم توفر حماية لمنتخبنا؛ وكانت جزء من الي حصل النهاردة».



ميدو: لاعيبة مصر «مرعوبة».. ولا نستحق التأهل لكأس العالم

علق أحمد حسام ميدو على خسارة منتخب مصر من السنغال بركلات الترجيح في إياب تصفيات كأس العالم 2022.

قال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "هارد لك، لكل المصريين، هناك فروقات على المستوى الفردي بيننا وبين المنتخب السنغالي".

أضاف: "مثلما قلت في مباراة الذهاب، لم نقم بأي شئ يشفع لنا بالتواجد في كأس العالم، وملعبناش كورة بتلاتة جنيه مثلما تحدثت في لقاء الذهاب".

وواصل: "البعض انتقدني وقالي الانتقاد في مباراة الذهاب خطأ، لكن مينفعش نصعد كأس عالم واحنا مبننقلش 5 أو 6 تمريرات على بعض".

وختم حديثه قائلا: "لاعيبة مصر رجالة وبتقاتل لا أشكك في هذا الحديث، لكن هل القتال في كرة القدم يكفي كان كل الناس بتاعة ألعاب القوى توجهوا لكرة القدم وحصدوا كأس العالم لكن أين لاعبي منتخب مصر من اللعب تحت الضغط، والتمرير بشكل مستمر والاستحواذ على الكرة، لاعيبة مصر كانت مرعوبة في أول 15 دقيقة، مكانش فيه شجاعة فنية في الملعب".