ليفربول يهنئ ساديو ماني بعد التأهل للمونديال.. ويواسي صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - هنأ فريق ليفربول الإنجليزي لاعبه السنغالي ساديو ماني بالتأهل إلى كأس العالم قطر 2022‪ بعد الفوز على المنتخب الوطني بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيحية في إياب التصفيات المؤهلة للمونديال.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "ساديو ماني يرافق منتخب بلاده السنغال إلى كأس العالم.. تهانينا لساديو وحظ أوفر للملك المصري محمد صلاح".

كان قد تأهل المنتخب السنغالي إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد الفوز على مصر بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت على ملعب "عبدالله واد" بداكار، في إياب المرحلة الفاصلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.