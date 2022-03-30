شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، منتخب السنغال يتأهل إلى كأس العالم 2022 على حساب المنتخب الوطنى، المحكمة الرياضية تؤيد تغريم كهربا 2 مليون دولار فى أزمته مع الزمالك.

السنغال تهزم مصر بركلات الترجيح وتتأهل إلى كأس العالم 2022

حسم منتخب السنغال التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر عقب الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة في المباراة التي جمعتهما على استاد عبد الله واد "ديامينياديو" ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

المحكمة الرياضية تؤيد تغريم كهربا 2 مليون دولار فى أزمته مع الزمالك

أيدت المحكمة الرياضية فى سويسرا حكم لصالح نادى الزمالك ، بتوقيع غرامة مالية على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق ، تبلغ 2 مليون دولار بجانب 5% فائدة على المبلغ ، بدءا من 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ سداد المبلغ كاملا . المصرى يستقر على مقر إقامته بمدينة لوبومباشى استعدادا لملاقاة مازيمبى بالكونفدرالية استقر محمود جابر، المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصرى، على اختيار فندق بولمان بمدينة لوبومباشي الكونغولية كمقر لإقامة الفريق الأول استعدادًا لمباراته أمام مضيفه فريق مازيمبي الكونغولي، والمقرر إقامتها على استاد مازيمبي بالمدينة ذاتها في الثالثة عصر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر.

الأفريقى لليد يسحب تنظيم أمم أفريقيا 2022 من المغرب و 2024 من الجزائر

قام الإتحاد الأفريقى لكرة اليد برئاسة منصور أريمو بسحب تنظيم بطولة كاس الأمم الأفريقية نسخة 2022 من المغرب و سحب نسخة 2024 من الجزائر .

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يخطرها من خلاله بدعوة معين الشعباني، المدير الفني للفريق للمشاركة في سحب قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر يوم الثلاثاء القادم الموافق الخامس من أبريل المقبل.