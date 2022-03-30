شكرا لقرائتكم خبر عن التسوية والتحكيم يصدر حكما بإلغاء انتخابات الكاراتيه.. والاتحاد يصدر بيانا للرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مركز التسوية والتحكيم إلغاء نتيجة انتخابات الكاراتيه بناء على الدعوى المقامة من محمد مصيلحى المرشح السابق لرئاسة الاتحاد فى الانتخابات التى جرت نوفمبر الماضى، وأسفرت عن فوز محمد الدهراوى برئاسة الاتحاد.

وكانت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى أصدرت فى نوفر الماضى قرارها فى المنازعة التحكيمية رقم 81 التى تم تقديمها لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بتاريخ 18/11 \2021 بقبول المنازعة التحكيمية شكلا، وفى الشق العاجل بوقف اعتماد إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكاراتيه، وموضوعا بإلغاء قرارات اللجنة التنسيقية الصادر من غير ذى صفة.

من جانبهم قام مسئولو اتحاد الكاراتيه بإصدار بيانا رسميا جاء فيه أن الحكم ابتدائي وغير قابل للتنفيذ، ويجوز الطعن عليه بعدة طرق، إلا أنه لم يتم تسلم الصيغة التنفيذية حتى الآن ليتم دراسته واتخاذ الإجراءات القانونية.