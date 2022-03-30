7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، منتخب السنغال يتأهل إلى كأس العالم 2022 على حساب المنتخب الوطنى، ميكيسونى ينتظم فى تدريبات الأهلى بعد العودة من موزمبيق.

السنغال تهزم مصر بركلات الترجيح وتتأهل إلى كأس العالم 2022

حسم منتخب السنغال التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر عقب الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة في المباراة التي جمعتهما على استاد عبد الله واد "ديامينياديو" ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر. ميكيسونى ينتظم فى تدريبات الأهلى بعد العودة من موزمبيق انتظم الموزمبيقى لويس ميكيسونى، لاعب وسط الأهلى، فى التدريبات الجماعية للفريق، والتى أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وكان لويس ميكيسونى قد عاد للقاهرة مساء أمس الاثنين عقب انتهاء معسكر بلاده موزمبيق، لينتظم في التدريبات الجماعية للفريق.

المحكمة الرياضية تؤيد تغريم كهربا 2 مليون دولار فى أزمته مع الزمالك

أيدت المحكمة الرياضية فى سويسرا حكم لصالح نادى الزمالك ، بتوقيع غرامة مالية على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق ، تبلغ 2 مليون دولار بجانب 5% فائدة على المبلغ ، بدءا من 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ سداد المبلغ كاملا .

الأفريقى لليد يسحب تنظيم أمم أفريقيا 2022 من المغرب و 2024 من الجزائر