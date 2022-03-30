شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ضربات جزاء مصر والسنغال فى لقاء التأهل للمونديال.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب السنغالى الفوز على منتخب مصر بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما على استاد عبد الله واد "ديامينياديو" ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

وانتهى الوقت الأصلي بفوز السنغال بهدف نظيف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة، ولعب الفريقان شوطين إضافيين انتهى بنفس النتيجة، قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل إلى مونديال قطر.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح عمرو السولية وأهدر للفراعنة محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، فيما سجل لمنتخب السنغال إسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني، وأهدر من لاعبا أسود التيرانجا كاليدو كوليبالي وساليو سيس.































