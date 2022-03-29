الشناوي ينقذ مرمى مصر من هدف ثاني بمعجزة أمام السنغال .. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - تصدى محمد الشناوي حارس منتخب مصر بشكل رائع لمحاولتين للسنغال في الدقيقتين 93 و94 خلال لقاء مصر والسنغال والمقام حاليا على ملعب "عبدالله واد" بداكار، في إياب المرحلة الفاصلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وانتهى الشوط الثاني بتقدم السنغال على مصر بهدف دون رد، ليستمر اللقاء إلى وقت إضافي، بعد التعادل بنتيجة 1-1 بمجموع المواجهتين، في المباراة المقامة حاليا على ملعب "عبدالله واد" بداكار، في إياب المرحلة الفاصلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وكان المنتخب المصري فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد، في المباراة التي أٌقيمت يوم الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي.