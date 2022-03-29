إصابة مشجع مصري بعد إعتداء جماهير السنغال عليه و«مشاجرة» بين كيروش وسيسيه

الشارقة - اميمة ياسر - قذفت الجماهير السنغالية المتواجدة في مدرجات الملعب الأولمبي بالعاصمة السنغالية داكار، بعض زجاجات المياه، والحجارة على منتصف ملعب المنتخب الوطني، المخصص لإجراء لاعبو الفراعنة تدريبات الإجماء قبل مواجهة أسود التيرانجا، في إطار مباريات إياب الدور الحاسم المؤهل للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم لعام 2022.

وعند بدء نزول لاعبي المنتخب الوطني لإجراء تدريبات الإحماء، قبل بدء المواجهة المرتقبة، قذفت الجماهير السنغالية، الحجارة وزجاجات المياه، قبل أن يلقيها محمد صبحي، حارس مرمى المنتخب الوطني البديل، خارج أرض الملعب، وبعدها تدخل قائد ومدافع أسود التيرانجا، كاليدو كوليبالي، ويهدئ الجماهير.

إصابة مشجع مصري في المدرجات

أحد المشجعين المصريين المتواجدين بمدرجات ملعب المباراة، قد تعرض لإصابة بالغة على مستوى الوجه والعين.

وكان المنتخب الوطني قد نجح في الفوز سلفا على نظيره السنغالي، على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين، مساء يوم الجمعة الماضي، بهدف دون رد، في الذهاب.

«مشاجرة» بين كيروش وسيسيه

ونشبت مشاجرة بين أليو سيسيه وكيروش، على خط التماس، اعتراضا منهما على التدخل العنيف بين اللاعبين.

وتدخل يوسف سبالي، لاعب منتخب السنغال، بعنف على أحمد فتوح، مدافع الرفاعنة، في الجهة اليسرى، ما أدى إلى غضب كيروش.