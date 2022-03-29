مصر والسنغال .. تفاصيل اصابة عمر جابر ورامي ربيعة

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت المباراة التي تجمع المنتخبين الوطني والسنغال، على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة داكار، في إطار مباريات إياب الدور الحاسم المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم في قطر لعام 2022، تعرض عمر جابر للإصابة، وخروجه من أرضية الملعب.

في الدقيقة 35، تعرض عمر جابر، ظهير أيمن المنتخب الوطني، لإصابة عضلية ليخرج من أرض الملعب، ويحل محله لاعب وسط نادي الزمالك، إمام عاشور.

تعرض رامي ربيعة، قلب دفاع الفراعنة، للإصابة خلال المواجهة التي تجمع المنتخبين المصري والسنغالي، مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة السنغالية داكار، في إطار مباريات إياب الدور الحاسم المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم في قطر لعام 2022.

وجاءت إصابة رامي ربيعة في العضلة الخلفية، بالدقيقة 27 من عمر اللقاء، ليخرج من المباراة ويشارك أيمن أشرف بدلاً منه.