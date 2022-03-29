شكرا لقرائتكم خبر عن ركلات الترجيح "سيناريو مأساوى" يثير أحزان محمد صلاح مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن منتخب السنغال من حصد بطاقة التأهل لكأس العالم 2022، بعد الفوز أمام مصر بنتيجة 3-1 في ضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف وحيد للأسود

وكان الفراعنة قد حققوا فوزًا على أسود التيرانجا، يوم الجمعة الماضي، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، بهدف دون رد سجله النجم العالمي محمد صلاح.

واستطاع منتخب السنغال الفوز بهدف دون رد سجله ديلا في الدقيقة 3 من عمر اللقاء، مما أدى إلى اللجوء إلى شوطين إضافيين، ومن ثم ركلات ترجيح، حيث أهدر كل من محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد فيما سجل عمرو السولية الركلة الوحيدة للفراعنة.

لا شك أن محمد صلاح هو النجم الأبرز في الكرة المصرية في السنوات الأخيرة، ويراه الكثيرون الأفضل في التاريخ فيما يخص الفراعنة ولكنه فى الفترة الاخيرة يواجه أحداث حزينة للغاية بقميص المنتخب الوطنى بداية من خسارة لقب كأس الامم الافريقية بركلات الترجيح فى المباراة النهائية ثم خسارة حلم التأهل لكأس العالم بركلات الترجيح أيضاً والمدهش أنها أمام منتخب السنغال فى المناسبتين ، وحقق صلاح العديد من الإنجازات مع الأندية التي لعب لها، خاصةً ليفربول الذي بنى عليه نجاحه في العودة لمنصات التتويج ، قاد الفرعون المصري "الريدز" للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة بمسماه الجديد، وكسر 30 عامًا من انتظار جمهور العريق الإنجليزي.

لدى صلاح عدد من الإنجازات مع منتخب مصر أيضًا، لكنه حتى الآن لم يحصل على أي لقب معه ، قاد نجم ليفربول الفراعنة للمونديال بعد غياب استمر لقرابة الثلاثين عامًا أيضًا، وصعد معهم لنهائي كأس أمم أفريقيا في مناسبتين.

المشاركة الوحيدة لمحمد صلاح مع منتخب مصر في كأس العالم 2018، شهدت تسجيله لهدفين ضد روسيا والسعودية، بعد أن غاب عن مباراة أوروجواي للإصابة.

نجح محمد صلاح في تسجيل 11 هدفًا وصناعة 9 خلال 20 مباراة شارك فيها مع منتخب مصر في التصفيات فقط ، شارك محمد صلاح مع منتخب مصر في 17 مباراة ببطولة كأس أمم أفريقيا، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3.

بدأ صلاح مسيرته مع منتخب مصر قبل نحو 11 عامًا، وتحديدًا في سبتمبر 2011، عندما شارك في مباراة سيراليون بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ، وبشكل عام، شارك محمد صلاح مع منتخب مصر في 82 مباراة، سجل خلالها 45 هدفا وصنع 25.

وخاض صلاح 22 مباراة ودية مع المنتخب المصري، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7.