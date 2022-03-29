شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم 29 مارس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،ميكيسونى ينتظم فى تدريبات الأهلى بعد العودة من موزمبيق ،طبيب الأهلى يعلن موعد سفر عمار حمدى للدوحة للتأهل من الصليبى .

بعد تعديلات الكاف.. الأهلي والهلال الأحد 3 أبريل فى دوري الأبطال

أصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم تحديثًا لمواعيد انطلاق مباريات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية المقرر إجراؤها نهاية هذا الأسبوع.

طبيب الأهلى يعلن موعد سفر عمار حمدى للدوحة للتأهل من الصليبى

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى، إن عمار حمدى، لاعب وسط الفريق سوف يسافر إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال أيام؛ للبدء فى مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج الطبيعى.

ميكيسونى ينتظم فى تدريبات الأهلى بعد العودة من موزمبيق

انتظم الموزمبيقى لويس ميكيسونى، لاعب وسط الأهلى، فى التدريبات الجماعية للفريق، والتى أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وكان لويس ميكيسونى قد عاد للقاهرة مساء أمس الاثنين عقب انتهاء معسكر بلاده موزمبيق، لينتظم في التدريبات الجماعية للفريق.

الأهلى يهزم سبورتنج فى انطلاق المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى محترفى اليد

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 26 / 24 فى انطلاق منافسات الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى محترفى اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 والتى تقام على مدار 3 أيام على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

محمد هانى يؤدى تدريبات استشفائية فى الجيم على هامش مران الأهلى