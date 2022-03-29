شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: يوم حزين على الكرة المصرية ولدينا مشاكل فنية كثيرة فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، أن خسارة المنتخب أمام السنغال جعلت اليوم حزينا على كرة القدم المصرية والشعب المصرى، بعد الهزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد عبد الله واد "ديامينياديو" ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

وقال أحمد حسن خلال الاستوديو التحليلى فى قناة أون تايم سبورتس: "يوم حزين على كرة القدم المصرية والشعب المصرى، اللاعيبة عملت اللى عليها فى حدود الإمكانيات ولازم نكون صرحاء مع نفسنا أن عندنا مشاكل فنية كتيرة بالذات فى الهجوم".

وأضاف أحمد حسن: "معندناش استحواذ مش بنعرف نلعب على الأطراف معملناش هجمات على السنغال، ضيعنا مباراة القاهرة بفوز ضعيف 1/ 0 وخططنا أننا ندافع المباراة الثانية ونحافظ على الهدف، ولكن عندنا مشاكل كتير فى التلت الهجومى".

أحداث المباراة

وجاءت بداية المباراة سريعة حيث تحصل منتخب السنغال على ركلة حرة من على حدود منطقة جزاء الفراعنة من جهة اليمين بالدقيقة الثانية، وسجل منها منتخب السنغال هدف التقدم فى الدقيقة الثالثة بتوقيع بولاى ديا وسط ارتباك دفاعى لمنتخب مصر والفشل فى تطفيش الكرة.

واحتسب مصطفى غربال حكم المباراة ركلة حرة للمنتخب من الناحية اليسرة بوسط الملعب نتيجة عرقلة أحمد فتوح، ولكن الكرة عادت إلى منتخب السنغال الذى حاول شن هجمات على دفاع المنتخب الوطنى من الجبهة اليمنى للفراعنة، وهدد السنغال مرمى الفراعنة بعرضية فى الدقيقة 13 وأمسك بها الشناوي، قبل أن يتوقف اللعب بسبب قذف حارس مرمى الفراعنة بالزجاجات المياه.

وسدد عمر مرموش تصويبة على مرمى السنغال فى الدقيقة 14 ولكنها مرت أعلى العارضة، وتحصل منتخب السنغال على ركلة حرة فى الدقيقة 16 ووصلت إلى لاعب أسود التيرانجا الذى سددها مباشرة على المرمى وارتطمت بجسم أحد لاعبى المنتخب ليسقط على الأرض ويوقف الحكم اللعب لعلاجه.

واحتسب غربال ركلة حرة لمنتحب مصر من وسط الملعب فى الدقيقة 18 نتيجة عرقلة مرموش ووصلت الكرة إلى تريزيجيه بمنطقة جزاء السنغال ولكنه لم يجيد التعامل معها، وأعاد منتخب مصر ترتيب أوراقه بعدما شهدت الربع ساعة الأولى ضغط كبير من لاعبى السنغال.

وحصل منتخب السنغال على ركلة ركنية فى الدقيقة 24 لعبها ساديو مانى ووصلت إلى بابى سيسيه الذى لعبها رأسية ولكنها مرت أعلى العارضة، وشن منتخب مصر هجمة خطيرة على مرمى المنتخب فى الدقيقة 26 ولكنها لمست يد مانى ويحتسبها الحكم ركلة حرة للفراعنة، وفى نفس اللعبة تعرض رامى ربيعة للإصابة وغادر الملعب على نقالة.

وهدد السنغال منتخب مصر بتصويبة قوية فى الدقيقة 28 وأبعدها الشناوى جهة اليسار لتصل إلى أحد لاعبى السنغال الذى أخرجها إلى ركلة مرمى، وشهدت الدقيقة 29 نزول أيمن أشرف كتغيير اضطرارى بدلا من ربيعة الذى تعرض للإصابة.

وتعرض عمر جابر للإصابة فى الدقيقة 30 نتيجة الخشونة من لاعب السنغال، ورغم مطالبة لاعبى الفراعنة بتدخل الفار بسبب الخشونة ولكن كابينة الفار أشارت باستكمال اللعب وقام الحكم بإسقاط للكرة.

وشهدت الدقيقة 34 سقوط عمر جابر متأثرا بإصابته التى تعرض لها فى الدقيقة 30، وغادر الملعب وشارك إمام عاشور بدلا منه فى الدقيقة 36 ليكون ثانى التغييرات الاضطرارية للفراعنة، وحصل منتخب مصر على ركلة حرة فى الدقيقة 38 نتيجة عرقلة مرموش من ادرسا جاى جانيه وحصول الأخير على إنذار.

وحصل منتخب مصر على أول ركلة ركنية فى الدقيقة 40 لعبها مرموش داخل منطقة الجزاء ولكن لم يحسن لاعبى الفراعنة التعامل معها، وسدد نامبليس ميندى تسديدة قوية عل مرمى الفراعنة ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر للشناوي، وأنقذ إمام عاشور مرمى منتخبنا الوطنى من هجمة خطيرة للسنغال فى الدقيقة 55 من قبل بونا سار وحولها إلى ركلة ركنية، واحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع حاول خلالها لاعبى السنغال تسجيل هدف ثانى ولكن استمر صمود لاعبى الفراعنة حتى صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم أسود التيرانجا بهدف نظيف.

وجاءت بداية الشوط الثانى هادئة عما كان عليه الحال فى الشوط الأول، فيما شن منتخب مصر هجمة قوية فى الدقيقة 51 ولكن تصدى لها دفاع السنغال وميندي، وتوقف اللعب فى الدقيقة 51 نتيجة تعرض عمرو السولية للضرب وتدخل الفار لمراجعة اللعبة، ولكن أشار الحكم باستكمال اللعب.

وتحصل منتخب مصر على ركلة حرة من الجهة اليسرى لحدود منطقة جزاء السنغال فى الدقيقة 54 ولعبها تريزيجيه داخل منطقة الجزاء وارتدت على منتخب مصر بهجمة مرتدة ولكن نجح الشناوى فى التصدى لها وإنهاء الخطورة، وتمكن منتخب مصر فى الربع ساعة الأولى للشوط الثانى من الاستحواذ على مجريات اللعب بعكس الحال فى الشوط الأول.

واحتسب غربال ركلة حرة مباشرة لمنتخب السنغال فى الدقيقة 64 نتيجة عرقلة لاعب السنغال من قبل ياسر إبراهيم، ولعبها ادريسا جاى على المرمى مباشرة ولكنها مرت أعلى العارضة.

وأجرى منتخب مصر تغيير فى الدقيقة 70 بنزول أحمد سيد زيزو ونبيل دونجا ومصطفى محمد بدلا من تريزيجيه ومحمد الننى وعمر مرموش، وهدد زيزو مرمى السنغال برأسية بارعة فى الدقيقة 71 من عرضية محمد صلاح، ونشط هوم الفراعنة بالتغييرات التى أجراها كيروش.

وأهدر زيزو فرصة هدف محقق فى الدقيقة 76 بعدما راوغ لاعب السنغال ببراعة وصوبها على المرمى ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لميندي، وأهدر اسماعيلا سار لاعب السنغال فرصة هدف محقق فى الدقيقة 82 بعدما انفرد بالكرة وسددها على يسار الشناوى ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

واحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع فى نهاية المباراة وتحصل منتخب السنغال على ركلة ركنية فى الدقيقة 91 ولعبها داخل منطقة الجزاء ولكن لم يحسن هجوم التيرانجا التعامل معها وكذلك استغلال الكرة الثانية من متابعة الركلة الركنية، وانتهى الوقت الأصلب بفوز السنغال 1/0 واللجوء لأشواط إضافية.

وأنقذ محمد الشناوى هدف محقق من رأسية سيسيه لاعب السنغال فى الدقيقة 94 وحولها إلى ركنية قبل أن ينقذ هجمة جديدة من أصحاب الأرض بعدها مباشرة، وعاد الشناوى للتألق فى الدقيقة 95 وتصدى لتصويبة اسماعيلا سار الذى وصلته تمريرة سحرية من ساديو ماني.

وشن فتوح هجمة خطيرة فى الدقيقة 101 على مرمى السنغال ووصلت الكرة إلى زيزو ولكنه لم يحسن التعامل معها، وتحصل التيرانجا على ركلة ركنية فى الدقيقة 102 وشكلت خطورة على مرمى المنتخب الوطنى قبل خروجها إلى ركلة تماس، وهدد شيخ كوياتيه مرمى منتخب مصر فى الدقيقة 104 بهجمة خطيرة ولكنها مرت بسلام، قبل أن ينهى الحكم الشوط الإضافى الأول بتقدم السنغال 1 / 0.

وهدد بابا جاييه مرمى منتخب مصر فى الدقيقة 107 بتصويبة ولكن مرت بعيدا عن مرمى الشناوي، وهدد منتخب السنغال مرمى الفراعنة للمرة الثانية فى الدقيقة 111 ولكنها مرت أعلى العارضة، وشن بامبا ديانج مرمى الفراعنة فى الدقيقة 114 بتصويبة مرت على يسار مرمى الشناوي، وشهدت الدقيقة 118 نزول محمود علاء بعد تعرض حمدى فتحى للإصابة.

وحصل زيزو على ركلة حرة فى وسط ملعب لسنغال بالدقيقة 120، ولعبها زيزو داخل منطقة الجزاء ولكن احتسبها الحكم تسلل على منتخب مصر، وانهى الحكم الوقت الإضافى بتقدم السنغال بهدف نظيف واللجوء إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل إلى مونديال قطر.