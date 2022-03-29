شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: فريقنا على أتم استعداد للمباريات المُقبلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن استئناف مسابقة الدورى المصرى، بعد عدم تمكن المنتخب المصرى من دخول كأس العالم قطر 2022، عقب الهزيمة من منتخب السنغال بركلات الترجيح، ونشر الحساب الرسمي لنادى الزمالك، عبر إنستجرام، مجموعة من صور لاعبى الزمالك والمدير الفني، أثناء أداء التدريبات، وعلق الحساب: "فريقنا على أتم استعداد للمباريات المُقبلة".



أوباما



تدريبات الزمالك



جانب من التدريبات



شيكابالا

من ناحية أخرى، حددت إدارة الكرة بنادى الزمالك، برئاسة أمير مرتضي، أولويات الصفقات التى سيتم التعاقد معها فى الصيف المقبل، استعدادا للموسم الجديد، وذلك عقب انتهاء عقوبة المنع من القيد التى تعرض لها الزمالك الموسم الماضي.



عواد



فريق الزمالك



فيريرا وأوباما



فيريرا

وجاء مركز المهاجم الصريح فى مقدمة أولويات إدارة الكرة، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، حيث ترغب إدارة الزمالك فى تدعيم هذا المركز تحسباً لرحيل سيف الجزيرى مهاجم الزمالك ومنتخب تونس، بعدما تلقى اللاعب عدة عروض من أندية خليجية عقب تألقه مع منتخب بلاده فى أمم أفريقيا الماضية.

وحصل محمود حمدى "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من تدريب أمس، الاثنين، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبور جيلة بمقر النادى، وقرر الجهاز الفني للفريق، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وضع برنامج تأهيلي خاص للونش قبل عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية لتجهيزه بالشكل الأمثل.