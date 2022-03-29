شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستقر على مقر إقامته بمدينة لوبومباشى استعدادا لملاقاة مازيمبى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر محمود جابر، المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصرى، على اختيار فندق بولمان بمدينة لوبومباشي الكونغولية كمقر لإقامة الفريق الأول استعدادًا لمباراته أمام مضيفه فريق مازيمبي الكونغولي، والمقرر إقامتها على استاد مازيمبي بالمدينة ذاتها في الثالثة عصر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر.

وكان الكابتن محمود جابر قد وصل إلى مدينة لوبومباشي عصر اليوم بعد رحلة طيران استغرقت نحو 12 ساعة، حيث قام على الفور بجولة في عدد من فنادق المدينة ليستقر في النهاية وبعد التنسيق مع المهندس محمد سلامة، رئيس البعثة وكريم ذكري، مدير الكرة على هذا الفندق الذي يبعد عن ملعب المباراة بنحو سبعة كيلومترات، ويعد الفندق أحد أرقى فنادق لوبومباشي، حيث يتوافر بالفندق كافة المتطلبات التي يحتاجها الفريق خاصًة النادي الصحي وصالة الجيمانزيوم والقاعة المخصصة للاجتماعات الفنية وكذلك قاعات الطعام المخصصة بشكل مستقل للفريق.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، تكليف المهندس محمد سلامة عضو المجلس برئاسة بعثة النادى إلى الكونغو، والتى من المقرر أن تسافر الخميس المقبل استعدادًا لخوض المباراة الأخيرة بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية والتي تجمع المصري بمضيفه فريق مازيمبي الكونغولي والمقرر إقامتها فى الثالث من أبريل المقبل على ملعب مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية.