أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، المحكمة الرياضية تؤيد تغريم كهربا 2 مليون دولار فى أزمته مع الزمالك، المهاجم الصريح أبرز اهتمامات الزمالك فى الميركاتو الصيفى.

المحكمة الرياضية تؤيد تغريم كهربا 2 مليون دولار فى أزمته مع الزمالك

أيدت المحكمة الرياضية فى سويسرا حكم لصالح نادى الزمالك ، بتوقيع غرامة مالية على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق ، تبلغ 2 مليون دولار بجانب 5% فائدة على المبلغ ، بدءا من 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ سداد المبلغ كاملا .

الزمالك ينشر صورة الحكم بتغريم كهربا 2 مليون دولار من المحكمة الرياضية

نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، صورة من الحكم الذي أصدرته المحكمة الرياضة "كاس" في لوزان بسويسرا بتغريم محمود عبد المنعم كهربا مبلغ وقدره 2 مليون دولار بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة، حكماً نهائياً غير قابل للطعن .