شكرا لقرائتكم خبر عن إلقاء زجاجات وحجارة على كيروش ..و إستدعاء الأمن و مراقب اللقاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الجماهير السنغالية بإبقاء الزجاجات و حجارة على المدير الفنى لمنتخب مصر البرتغالى كارلوس كيروش و المدرب ضياء السيد خلال لقاء الفراعنة و السنغال المقام حاليا بداكار فى الجولة الحاسمة لتحديد المتأهل لكأس العالم قطر 2022 .

و قام الجهاز الفنى للفراعنة بإستدعاء مراقب المباراة و الأمن و الحكم الرابع .

ويخوض المنتخب الوطنى ملحمة كروية من 30 دقيقة فاصلة أمام السنغال فى الوقت الإضافى فى لخطف بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر.

وضم تشكيل منتخب مصر كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: عمر جابر – رامى ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد فتوح.، خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – حمدي فتحي، خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – تريزيجيه.

فيما ضم تشكيل السنغال كلاً من.. حراسة المرمى: ادوارد ميندي، خط الدفاع: يوسف سابالي، كاليدو كوليبالي، بابي سيسيه، ساليو سيس، خط الوسط: نامبليس ميندي، ادريسا جانا جايي، خط الهجوم: بونا سار، ساديو ماني، اسماعيلا سار، بولاي ديا.



































































