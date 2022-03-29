شكرا لقرائتكم خبر عن حديث جانبى بين صلاح ومانى وابتسامة الفرعون تخطف الأنظار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد صلاح نجم منتخب مصر فى حديث جانبى مع ساديو مانى نجم منتخب السنغال خلال المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب عبد الله واد "ديامينياديو"، فى إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، وخطفت ابتسامة الفرعون المصرى الأنظار.

ويتقدم السنغال بهدف دون رد حتى الوقت الحالى، وكان المنتخب الوطنى فاز في مباراة الإياب بهدف دون رد.

ويخوض المنتخب الوطنى ملحمة كروية من 90 دقيقة فاصلة أمام السنغال لخطف بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر.

وضم تشكيل منتخب مصر كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: عمر جابر – رامى ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد فتوح.، خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – حمدي فتحي، خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – تريزيجيه.

فيما ضم تشكيل السنغال كلاً من.. حراسة المرمى: ادوارد ميندي، خط الدفاع: يوسف سابالي، كاليدو كوليبالي، بابي سيسيه، ساليو سيس، خط الوسط: نامبليس ميندي، ادريسا جانا جايي، خط الهجوم: بونا سار، ساديو ماني، اسماعيلا سار، بولاي ديا.