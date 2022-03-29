شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قوية لحمدى فتحى أمام السنغال ومحمود علاء البديل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض حمدى فتحى لاعب وسط المنتخب الوطنى لإصابة قوية فى الرأس ليغادر مباراة السنغال ويدخل محمود علاء بدلاً منه بالدقيقة 116 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب عبد الله واد "ديامينياديو"، فى إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

ويتقدم السنغال بهدف دون رد حتى الوقت الحالى، وكان المنتخب الوطنى فاز في مباراة الإياب بهدف دون رد.

ويخوض المنتخب الوطنى ملحمة كروية من 90 دقيقة فاصلة أمام السنغال لخطف بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر.

وضم تشكيل منتخب مصر كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: عمر جابر – رامى ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد فتوح.، خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – حمدي فتحي، خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – تريزيجيه.

فيما ضم تشكيل السنغال كلاً من.. حراسة المرمى: ادوارد ميندي، خط الدفاع: يوسف سابالي، كاليدو كوليبالي، بابي سيسيه، ساليو سيس، خط الوسط: نامبليس ميندي، ادريسا جانا جايي، خط الهجوم: بونا سار، ساديو ماني، اسماعيلا سار، بولاي ديا.