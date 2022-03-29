شكرا لقرائتكم خبر عن الـVAR يوصى بطرد لاعب السنغال وغربال يتجاهل.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط عمرو السولية لاعب منتخب مصر أمام منطقة جزاء المنتخب السنغالى بعد ضربه بدون كرة، وأوصى تطبيق تقنية الـVAR بمراجعة الواقعة على أمل طرد لاعب السنغال إلا إن الحكم الجزائرى مصطفى غربال تجاهل الموقف و لم يحتسب أى شئ فى الكرة التى جاءت بالدقيقة 50 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب عبد الله واد "ديامينياديو"، فى إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، ويتقدم السنغال بهدف دون رد حتى الوقت الحالى، وكان المنتخب الوطنى فاز في مباراة الإياب بهدف دون رد.

ويخوض المنتخب الوطنى ملحمة كروية من 90 دقيقة فاصلة أمام السنغال لخطف بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر.

وضم تشكيل منتخب مصر كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: عمر جابر – رامى ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد فتوح.، خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – حمدي فتحي، خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – تريزيجيه.

فيما ضم تشكيل السنغال كلاً من.. حراسة المرمى: ادوارد ميندي، خط الدفاع: يوسف سابالي، كاليدو كوليبالي، بابي سيسيه، ساليو سيس، خط الوسط: نامبليس ميندي، ادريسا جانا جايي، خط الهجوم: بونا سار، ساديو ماني، اسماعيلا سار، بولاي ديا.



































































