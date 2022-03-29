شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،انتهاء الوقت الأصلى لمباراة مصر والسنغال 1/0 لـ التيرانجا واللجوء لشوطين إضافيين ،المحكمة الرياضية تؤيد تغريم كهربا 2 مليون دولار فى أزمته مع الزمالك .

انتهاء الوقت الأصلى لمباراة مصر والسنغال 1/0 لـ التيرانجا واللجوء لشوطين إضافيين

انتهى الوقت الأصلي من مباراة منتخب مصر ضد السنغال بتقدم أسود التيرانجا بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما على استاد عبد الله واد "ديامينياديو" ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر، واللجوء إلى أشواط إضافية بعدما انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بنفس النتيجة.

المحكمة الرياضية تؤيد تغريم كهربا 2 مليون دولار فى أزمته مع الزمالك

أيدت المحكمة الرياضية فى سويسرا حكم لصالح نادى الزمالك ، بتوقيع غرامة مالية على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق ، تبلغ 2 مليون دولار بجانب 5% فائدة على المبلغ ، بدءا من 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ سداد المبلغ كاملا .

الأفريقى لليد يسحب تنظيم أمم أفريقيا 2022 من المغرب و 2024 من الجزائر

قام الإتحاد الأفريقى لكرة اليد برئاسة منصور أريمو بسحب تنظيم بطولة كاس الأمم الأفريقية نسخة 2022 من المغرب و سحب نسخة 2024 من الجزائر .

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يخطرها من خلاله بدعوة معين الشعباني، المدير الفني للفريق للمشاركة في سحب قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر يوم الثلاثاء القادم الموافق الخامس من أبريل المقبل.