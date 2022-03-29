مصدر لمصراوي: عقد كيروش مع مصر انتهى.. واحتمالية لبقاءه مدة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، أن عقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مع الفريق، انتهى بشكل رسمي بمجرد عدم الصعود إلى كأس العالم 2022.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن عقد كيروش مع مصر ينتهي بشكل تلقائي بمجرد عدم التأهل إلى كأس العالم، لكن أمر رحيله يبقى غير محسوم حتى الآن.

وأوضح المصدر: "هناك تفكير منذ فترة وإتجاه للإبقاء على كيروش في مهمته وتجديد التعاقد معه، في ظل قورة تاريخه والسيرة الذاتية الخاصة به".

وأكمل: "هناك آراء أخرى داخل اتحاد الكرة، والتي ترى ضرورة رحيله في ظل عدم التأهل لكأس العالم، والتعاقد مع مدير فني جديد وفقًا لرؤية مجلس الإدارة الحالي".

واختتم: "سواء في حالة بقاءه أو رحيله، فسيتم إجراء تعديلات على الجهاز الفني لمنتخب مصر والإطاحة بعدد من المصريين".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر فشل في التأهل لكأس العالم 2022 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال، في مباراة الإياب من الدور الحاسم للتصفيات.