بالفيديو.. صلاح يُستهدف بـ"الليزر" أمام السنغال ويخرج في حراسة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استهدفت الجماهير السنغالية النجم محمد صلاح قائد منتخب مصر بالليزر قبل إهداره ركلة الجزاء الترجيحية الأولى للفريق مع وداع الفراعنة تصفيات كأس العالم 2022.

وحجز المنتخب السنغالي ثاني مقاعد القارة الأفريقية في بطولة كأس العالم بقطر إثر فوزه على منتخب مصر بنتيجة (3-1) بركلات الترجيح في إياب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وأضاع محمد صلاح ركلة الترجيح الأولى لمنتخب مصر بعدما سدد الكرة فوق العارضة بغرابة، بينما كان يواجه وابل من شعاع الليزر من جماهير السنغال في المدرجات خلف المرمى.

ثم خرج نجم ليفربول الإنجليزي في حراسة الأمن الخاص بعد نهاية المباراة ونزول بعض الجماهير إلى الملعب.

يُذكر أن منتخب السنغال أنهى الوقت الأصلي والإضافي بالتقدم (1-0)، ليعدل النتيجة بعدما فازت مصر في لقاء الذهاب (1-0)، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لأصحاب الأرض.