توماس بارتي يقود غانا لخطف بطاقة التأهل للمونديال من نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف منتخب غانا بطاقة التأهل للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022 التي ستستضيفها دولة قطر، بعد التعادل أمام نظيره النيجيري بهدف لكل منتخب خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء في إياب الجولة الفاصلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وتقدم منتخب غانا ـ الضيف ـ بهدف مبكر سجله لاعبه توماس بارتي بعد مرور 10 دقائق من عمر الشوط الأول قبل أن يتعادل صاحب الأرض، المنتخب النيجيري سريعًا بهدف سجله لاعبه وليام تروست من ركلة جزاء بالدقيقة 22.

وكانت مباراة الذهاب التي استضافتها دولة غانا، قد انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين ليضمن منتخب بلادها الصعود مستغلاً قاعدة الهدف باثننين خارج الأرض.

وتُعد هذه هي المرة الرابعة التي تشهد تأهل المنتخب الغاني لبطولة كأس العالم.